FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...

Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...

13.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kiralarında son 1 yılda yaşanan artış vatandaşı oda kiralamaya yöneltti. Emlakçılar son dönemde oda kiralama ilanlarındaki artışı işaret ederek, fiyatların ise normal kiralarla eşdeğer olduğunu söyledi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının kiralık ev zamanı olduğunu kaydeden emlakçılar, kiraların bir miktar daha yükseleceğini öngörüyor.

Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...

Ev kiraları için gelen veriler milyonlarca kiracıyı üzdü. Bu kapsamda geçtiğimiz ay itibariyle konut kiraları ikiye katlandı. Emlakjet.com verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira rakamı 3 bin 100 TL olurken, İstanbul’da Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıkarak 6 bin 500 TL’yi buldu.

Yükselen kiraların bütçe içindeki payı da yükseldi. Verilere göre TÜİK 2020 yılı ortalama kişi başı yıllık geliri 33 bin 428 TL açıklarken, Türkiye’de ortalama aylık kira fiyatı 1300 TL oldu. Bu da kişilerin yıllık gelirinin yüzde 47’sine denk gelirken, daha sonraki yıllarda kişi başı gelirin asgari ücretteki zam kadar arttığı varsayılarak yapılan hesaplamada vatandaşların gelirinin yüzde 61’ini kira masrafına ayırdığı tahmin ediliyor.

iStock-1364145352

EMLAK PİYASASINDA YÜKSELİŞ DURDURULAMIYOR

Pandemi, döviz, maliyetler derken emlak piyasasında rakamlar sabit tutulamaz hale geldi. Kiralar yüksek ancak ilana koyulan evler anında tutuluyor. Kiralık daire bulamayanlar da çareyi 1+0 dairelerde ya da oda kiralamakta buluyor. Ama onları bile bulmak da çok zor. Emlakçılar eğer bina yeniyse 1+1 dairelerin bile kiralarının 10 bin liradan başladığını dile getirirken, eski binalarda ise normal 2+1 dairelerin en kötü 6 bin liradan başladığını belirttiler. Ayrıca, ‘mevcut bir yer bulun, yoksa gelecek ay bunu da bulamazsınız’ diye de uyarılarda bulundular.

iStock-1165599814

NORMAL DAİRE BULAMAYANLAR ODA KİRALAMAYA YÖNELDİ

Habertürk TV’de yer alan haberde, talebin 1+0 dairelere kaydığını ifaden eden emlakçılar, onların kiralarının da 2 bin ila 3 bin lira arasında değiştiğini belirtti. İlanlarda oda arkadaşı arayanların sayısının arttığını ifade eden emlakçılar, onların da normal kira bedeli kadar ücret talep ettiklerini söyledi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarının kiralık ev zamanı olduğunu kaydeden emlakçılar kiraların bir miktar daha yükseleceğini öngörüyor.

KONUT ÜRETİMİ GERİLEDİ

iStock-622800884

Fiyatları en çok etkileyen konu bina inşaat maliyetleri ve bunun getirdiği arz-talep dengesi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Nisan 2022 sayısında yer alan veriler de konut ihtiyacına yönelik rakamları ortaya koydu.
Türkiye’nin yıllık olarak yaklaşık 800 bin yeni konuta ihtiyaç duyduğu raporda yer alırken, sektörde yaşanan daralmaya paralel olarak son dönemde ülke genelinde konut üretiminin gerilediği belirtildi. TÜİK Yapı İzin İstatistiklerine göre 2021 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 27,8 ve yapı kullanım izni verilen daire sayısı da yüzde 4,4 arttı. Yapı ruhsatı alınan daire sayısı 710 bin adetle son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaşsa da yeni ruhsatlarda inşaat sürelerinin ortalama 2-3 yıl olduğu dile getirilerek önceki yılların arz açığının telafi edilmesinin zaman alacağı değerlendirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...
Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talepAsgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep
Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Annelere para yardımı! 600 TL'ye kadar...

Annelere para yardımı! 600 TL'ye kadar...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.