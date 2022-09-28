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Sosyal destek yardımlarında ödeme miktarları netleşti: Bakan tek tek açıkladı: 2 bin 500 liraya kadar…

28.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile destek paketinin kapsamının genişletildiğini açıklamasının ardından detaylar belli oldu. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. 15 milyar lira olan pakete 25 milyar liralık ek yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, yapılacak destek ödemesi miktarlarını tek tek açıkladı. Başvurular ise e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabilecek.

Sosyal destek yardımlarında ödeme miktarları netleşti: Bakan tek tek açıkladı: 2 bin 500 liraya kadar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, öğrencilere günlük beslenme yardımını artırdıklarını, aile destek paketi bütçesini yükselttiklerini ve çiftçilerin elektrik faturalarına ödeme kolaylığı sağlayacaklarını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek yapılacak destek miktarlarını tek tek açıkladı.

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"Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” diyen Bakan Yanık yeni sosyal yardım paketinin detaylarını anlattı.

İŞTE YENİ DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

• Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi.
• ‘Çocuk Destek Bileşeni’ ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

• Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL’ye kadar). • Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

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• Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal destek başvuru
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