FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı geldi: 'Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat'

TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 36 maddelik Torba Kanun'un sosyal güvenlik alanında bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz" dedi.

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı geldi: 'Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat'

Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, TBMM'de yasallaşması kabul edilen 7566 sayılı kanun ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

"ZAM OLMADAN SATIN ALABİLİYORSUNUZ"

5510 sayılı kanundan kaynaklı 17, 63, 76, 83 ve 84’üncü maddelerle Bağ-Kur prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiğini belirten Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Bu nedenle yıl bitmeden geçmişte ödemediğiniz Bağ-Kur primlerini ihya (canlandırma) ile ödeme imkanınız bulunuyor. Yapılacak bu başvuru sonrası SGK'dan elinize ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz. 5510 Sayılı Kanun'un 41’inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.

Yasa kapsamında bazı sektörlerin desteklendiğini de söyleyen Dilek Ete, "7538 sayılı kanun kapsamında imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık prim teşviki 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Hükümet imalat sektörünü desteklemeye devam ediyor. İmalat sektörü dışındaki tüm sektörler için prim teşviki 2 puan üzerinden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı geldi: Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat 1

'TAVAN PRİM ASGARİ ÜCRETİN 9 KATINA ÇIKARILDI'

Ete, "Emekli olunduğunda daha yüksek aylık alınması için malullük, yaşlılık ve ölüm primi işveren payı yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi. Yine sosyal güvenlik primi tavanı asgari ücretin 7,5 katı üzerinden bildiriliyor ve emekli aylıkları da özellikle özel sektörde yüksek ücretler üzerinden çalışanlar için en fazla 7,5 katı üzerinden prim alıyor ve emekli olduklarında bu prim üzerinden emekli aylıkları hesaplanıyordu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emekli aylıkları hesabında dikkate alınan tavan prim asgari ücretin 9 katına çıkarıldı" dedi.

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı geldi: Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat 1

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemenin SGK Sağlık Uygulama tebliğinde de bazı değişiklikler getirdiğini anlatan Dilek Ete, şöyle devam etti:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren uzak ve yakın gözlüğü için aynı anda reçete edilen vatandaşlara çok odaklı gözlükler ücretsiz verilecek. SGK vatandaşların hastanelerde ödenen bedellerde iyileştirmeye gitti. Şöyle ki yoğun bakım tedavileri için ödenen bedelleri yüzde 55, palyatif bakım tedavileri yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavilerde yüzde 30'a kadar hastanelere ödeme yapılan tutarları artırdı."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var''3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var'
Çin'de gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı konut fiyatlarındaki düşüş sürüyorÇin'de gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
torba yasa tbmm yasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.