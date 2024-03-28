Sosyal medyada gündem oldu: Uçağa binmemeleri için para teklif ettiler!

İstanbul Havalimanı'nda bir hava yolu şirketinin fazla bile satması sonrası yolculara 2 saat sonraki uçağa binmeleri karşılığında 50 Euro para teklif edildiği belirtildi. Overbooking nedir, overbooking durumunda yolcuların hakları nelerdir?

Sosyal medyada gündem olan videoda çift, "Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Az önce ilk defa denk geldiğim bir olay oldu. Uçağa 2 saat daha geç binmemiz karşılığında 50 Euro teklif ettiler. Normalde uçaklar örneğin 300 kişi kapasiteliyse nasıl olsa iptal ediyorlar diye 330 bilet satıyorlar. Biz de 2 saat geç gitmeyi reddettik, 50 Euro'yu kaçırdık. Kişi sayısından fazla bilet satmışlar." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

OVERBOOKİNG NEDİR?

Overbooking durumunda öncelikle yolculara inmeye gönüllü olup olmadıkları sorulur. Aynı koltuğu satın alan yolculardan herhangi biri gönüllü olursa istediği tarihteki farklı bir uçuşa yönlendirme yapılır. Ancak bazen uçaktan inmeye gönüllü yolcu olmayabilir. Hal böyle olunca firma hangi yolcuların uçağa kabul edilmeyeceğine kendisi karar verir. Kabul edilmeyen yolcu veya yolcular için prosedür, gönüllü çıkması durumundaki ile aynıdır. Ayrıca bekleme sırasındaki giderleri karşılanıp bekleme süresine bağlı olarak bir miktar tazminat ödenebilir.

YOLCULARIN HAKLARI NELER?

Overbooking nedeniyle uçağa alınmayan yolculara, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda birçok hak tanınır.

600 EURO'YA KADAR TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

-Overbooking sonucunda uçağa kendi istekleri dışında binemeyen yolculara 600 Euro’ya kadar tazminat hakkı doğar. Bu hakkın geçerli olması için ayrıca hava yolu şirketinin sunduğu alternatif uçuş, 3 saatten uzun bekleme gerektirmesi zorunluluğu mevcuttur. Fakat firma, kısa mesafeli uçuşlarda 3 saat içinde alternatif sunarsa tazminat tutarı yarı yarıya düşer. Uzun uçuşlar içinse bu süre 4 saattir.

-Hava yolu şirketi yukarıdaki maddeye ilaveten üç seçenek daha sunmak zorundadır. Bu seçenekler; bilet ücretini iade etmek, gidilecek destinasyona en erken tarihte ya da daha geç bir tarihte ulaştırmaktır.

-Sunulan alternatifler için bekleme süresi 8 saati geçiyorsa şirket yolcuya ücretsiz konaklama ve ulaşım olanağı sağlamalıdır. Bu süreçte ayrıca yolcunun yeme-içme masraflarının karşılanması da hava yolu firmasının sorumluluğundadır.







