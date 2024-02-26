Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı! Ne Türk Lirası, ne dolar… Euroyu bulan 'para dedektifleri' sevinçten göbek attı

Kimi koşup geldi, kimi adım adım takip etti. ‘Para nerede’ akımının çılgınları ipuçlarını takip edip parayı bulmak için yarıştı.

Kimlikleri bilinmiyor ve yüzlerini hiçbir şekilde göstermiyorlar. İki kafadar yurt dışında gördükleri o konsepti Türkiye’ye uyarladı ve ‘para nerede’ akımı her yeri sarmış oldu. Sonunda mutlu olan da var, şansına küsen de.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BENZER HESAPLAR AÇILDI"

Show Ana Haber mikrofonuna konuşan akımın sahipleri, akımı ilk gördüklerinde heyecanlandıklarını dile getirerek, “Çok eğlenceli geldi. ‘Biz de mi yapsak’ diyerek başladık. Garip bir şey oldu. Türkiye’nin neredeyse her yerinde benzer hesaplar açıldı. İçimizden geldiği kadar.

10 euro, 20 euro, 50 euro… Bu şekilde muhtelif yerlere planlama yapıyoruz. Yüzlerimiz görünmüyor. Mantığı bu zaten, bizi görürlerse anlarlar. İnsanların böyle bir oyuna dahil olması, eğlenmesi ve sonunda paraya kavuşması bizi de mutlu ediyor” diye konuştular.

SEVİNCİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Videoyu izleyerek paranın konulduğu yere gelenlerden bir kişi, bulduğu 20 euro karşısında sevincini oynayarak gösterdi. ‘Kaç saattir arıyoruz biz onu. 20 euro bize kısmet oldu” ifadelerini kullandı.

"5 DAKİKA OLMADI, KOŞUP GELDİK"

Aynı noktaya gelen bir başka kişiler ise, ‘Abinin videoyu yüklemesini bekledi. Yükledi, koşup geldik. 5 dakika olmadı. Nasip değilmiş” dedi.





