FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı! Ne Türk Lirası, ne dolar… Euroyu bulan 'para dedektifleri' sevinçten göbek attı

Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı! Ne Türk Lirası, ne dolar… Euroyu bulan 'para dedektifleri' sevinçten göbek attı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir garip akım Türkiye’yi sarmış durumda. Birileri şehrin bazı noktalarına para saklıyor, birileri de videodaki ipuçlarını değerlendirip o parayı buluyor. ‘Para nerede’ akımı ile kimisi 10, kimisi 20, kimisi 50 euroya sahip oluyor. O akımın sahipleri ilk kez konuştu. Parayı bulanlar ise sevinçten göbek atarken bulamayanlar hayal kırıklığına uğradı.

Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı! Ne Türk Lirası, ne dolar… Euroyu bulan 'para dedektifleri' sevinçten göbek attı

Kimi koşup geldi, kimi adım adım takip etti. ‘Para nerede’ akımının çılgınları ipuçlarını takip edip parayı bulmak için yarıştı.

Kimlikleri bilinmiyor ve yüzlerini hiçbir şekilde göstermiyorlar. İki kafadar yurt dışında gördükleri o konsepti Türkiye’ye uyarladı ve ‘para nerede’ akımı her yeri sarmış oldu. Sonunda mutlu olan da var, şansına küsen de.

ghn

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BENZER HESAPLAR AÇILDI"

Show Ana Haber mikrofonuna konuşan akımın sahipleri, akımı ilk gördüklerinde heyecanlandıklarını dile getirerek, “Çok eğlenceli geldi. ‘Biz de mi yapsak’ diyerek başladık. Garip bir şey oldu. Türkiye’nin neredeyse her yerinde benzer hesaplar açıldı. İçimizden geldiği kadar.

haber.00_02_02_15.still054_720

10 euro, 20 euro, 50 euro… Bu şekilde muhtelif yerlere planlama yapıyoruz. Yüzlerimiz görünmüyor. Mantığı bu zaten, bizi görürlerse anlarlar. İnsanların böyle bir oyuna dahil olması, eğlenmesi ve sonunda paraya kavuşması bizi de mutlu ediyor” diye konuştular.

SEVİNCİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Videoyu izleyerek paranın konulduğu yere gelenlerden bir kişi, bulduğu 20 euro karşısında sevincini oynayarak gösterdi. ‘Kaç saattir arıyoruz biz onu. 20 euro bize kısmet oldu” ifadelerini kullandı.

haber.00_00_25_51.still047_720

"5 DAKİKA OLMADI, KOŞUP GELDİK"

Aynı noktaya gelen bir başka kişiler ise, ‘Abinin videoyu yüklemesini bekledi. Yükledi, koşup geldik. 5 dakika olmadı. Nasip değilmiş” dedi.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatında ürküten senaryo! Devam ederse...Altın fiyatında ürküten senaryo! Devam ederse...
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Emekli maaş promosyonunda son gün 29 ŞubatEmekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Euro dolar
En Çok Okunan Haberler
Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Dubai'de gizlice evlendi! Balayında...

Dubai'de gizlice evlendi! Balayında...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı Türkiye'yi sardı

Sosyal medyada ‘para nerede’ akımı Türkiye'yi sardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.