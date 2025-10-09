FİNANS

Sosyal medyada popüler olan o oyuncak raflardan kalktı! Bakanlık nedenini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasada bulunup yönetmeliğe aykırı olan ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Oyuncaklardan kırtasiye eşyalarına kadar pek çok ürün Bakanlığın listesinde yer alıyor. Son olarak ise sosyal medyada popüler olan bir oyuncak ifşalandı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verdi.

Sosyal medyada popüler olan o oyuncak raflardan kalktı! Bakanlık nedenini açıkladı
Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerine devam ediyor. Büyük markalarda küçük işletmelere kadar pek çok ürün denetime girerken yönetmeliğe aykırı olan veya risk barındıran ürünler ifşalanıyor. Oda kokuları, kırtasiye ürünleri, giyim ve teknolojik ürünler listede yerini aldı.

Sosyal medyada popüler olan o oyuncak raflardan kalktı! Bakanlık nedenini açıkladı 1

PİYASADAN KALDIRILDI

Bakanlık tarafından güncellenen listeye yeni bir ürün daha eklendi. Sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncak listede yerini aldı. "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasına ait olan rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi.

Bakanlık ürünün yasaklanmasına gerekçe olarak ise şunları söyledi:

Sosyal medyada popüler olan o oyuncak raflardan kalktı! Bakanlık nedenini açıkladı 2

"Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Değerlendirmesinde "F: Kalır" Sonuç Almıştır: Kısım 6 Ambalajlama - "Açıklama: Madde 8.25.1'E Göre Ortalama Kalınlığı≥0.038 Mm Olmalıdır. Ortalama Kalınlık Ön: 0,024 Mm Ortalama Kalınlık Arka: 0,024 Mm Olarak Ölçülmüştür"

Taşıdığı risk olarak ise, boğulma olarak açıklandı.

Sosyal medyada popüler olan o oyuncak raflardan kalktı! Bakanlık nedenini açıkladı 3

