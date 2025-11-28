FİNANS

Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu'ndan kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli yer alabilmelerini sağlamak için yapılabilecekleri ele aldık” dedi.

Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki ziyarette; AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekileri Suat Pamukçu ve Adem Yıldırım yer aldı.

Bakan Uraloğlu, görüşmede yaptığı değerlendirmede, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, çocukları dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı. Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın, gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Uraloğlu özellikle çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirterek “Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYAYA 16 YAŞ SINIRI GELİYOR ÇOCUK SUÇLUYA CEZA ARTIYOR

NTV'nin haberine göre; Hükümet, çocukların faili olduğu suçlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Düzenlemeyle beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Toplamda 17 madde hazırlanmış durumda. Ancak bu taslak içerisinde iki ana başlık var. Onlardan biri Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler, diğeri ise Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.

