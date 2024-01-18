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Sosyal medyanın gündemine oturmuştu, 1.3 milyon TL'lik kabanlar yok sattı, reyon boş kaldı!

18.01.2024 17:04 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada çok konuşulan ünlü bir markanın 1.3 milyon TL'lik kabanları satıldı. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi.

Sosyal medyanın gündemine oturmuştu, 1.3 milyon TL'lik kabanlar yok sattı, reyon boş kaldı!

İstanbul İstinye Park'ta satılan İtalyan markanın Vikunya yünlü 1.3 milyon TL değerindeki kabanları reyonda kalmadı. Güncel kurlarla hesaplandığında kaban yaklaşık 45 bin dolara satıldı.

Mağazanın müşterilerini karşılamak için alışılmışın dışındaki uygulamaları da dikkat çekti. Müşteriler mağaza girişinde ikramlarla karşılandı.

Araba fiyatına lüks giyim eşyalarının satıldığı mağazada sosyal medyada çok konuşulan kabanın tükendiği görüldü. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi. Sipariş üzerine 3 adet gelen kabanların tamamının satıldığı öğrenildi. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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