“Sosyal yardım kapsam dışına çıktı” uyarısı | "Kapsam dışı" uyarısı neden çıkar? Kapsam dışı ne demek?

e-Devlet üzerinden başvuruları kabul edilen, Pandemi Sosyal Destek Yardımı için bazı vatandaşlar kapsam dışına çıktı uyarısı aldı. 1000 TL olan yardım ödemesinin 1100 TL’ye çıkması ile vatandaşların hesaplarına pandemi destek ödemesi bugün itibariyle yapılıyor. Ancak bazı vatandaşların karşısına çıkan "sosyal yardım kapsam dışına çıktı" ifadesi, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Peki “Sosyal yardım kapsam dışına çıktı.” İfadesi ne demek?

“SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞINA ÇIKTI” UYARISI

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor.

"Sosyal yardım kapsam dışı" ibaresi sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir.

KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.