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Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı! İşte Ağustos ayı sosyal yardım desteği!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bir süredir vatandaşların yanıt aradığı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı! İşte Ağustos ayı sosyal yardım desteği!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemeleri ne zaman ödenecek sorusuna yaptığı bir duyuruyla cevap verdi. Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin başlayacağı tarihin verildiğini duyurunun yanı sıra Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, kronik rahatsızlığı olanlara, eşi vefat eden kadınlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemeleri başlıyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlar arasında sosyal yardım desteği ne zaman ödenecek sorusu bir süredir soruluyordu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklama ile 24 Ağustos itibarıyla ödemelerin başlayacağını bildirdi. Dolayısıyla sosyal yardım ödemesi bugün itibarıyla sahiplerine ulaşmaya başlıyor. Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemeleri kapsamındaki 5 nakdi sosyal destek programı ile yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Aynı zamanda Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yapan, muhtaç er ve erbaşların ailelerine de aylık 400 TL olacak şekilde iki aylık periyotlar ile 800 TL destek verildiğini; 24 bin ailenin hesabına toplamda 16,9 milyon yatırılacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal yardım destekleri açıklamalarıyla beraber sosyal yardım ödemelerini kimler alabilir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 5 nakdi destek programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi çeşitli vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı. Bu program kapsamındaki sosyal yardım desteği ödemeleri ile ilgili de açıklama yapan Selçuk, aylık ödeme miktarının %50 arttırıldığını ve 100 TL’den 150 TL’ye çıktığını kaydetti.

Selçuk, 2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıldığını belirtirken bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin TL ödeme yapılacağının bilgisini verdi. Aynı zamanda Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirtti. Buna göre 89 bin ihtiyaç sahibi kadına toplamda 57,8 milyon TL destek sağlayacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR?

Bu doğrultuda sosyal yardım ödemesi tutarları programa göre farklılık gösterebiliyor. Annesi, babası ya da her ikisi de vefat eden 18 yaş altı çocuklara aylık 150 TL destekte bulunulduğunu belirten Selçuk, Ağustos ayı sosyal yardım ödemeleri kapsamında 39 bin kişinin hesabına toplamda 11,6 milyon TL yatırılacağını duyurdu. Kronik hastalığı bulunan 2 binden fazla ihtiyaç sahibine de 3,3 milyon TL destekte bulunacağını açıklayan Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerin ise 24 Ağustos - 28 Ağustos arasında gerçekleştireceğini söyledi. Sosyal yardım ödemeleri nereden alınıyor sorusuna yanıt olarak ise ödemeler hesaplara yatırılıyor.

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