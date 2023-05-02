SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH YERLERİ 2023: İllere göre öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı, nasıl başvurulur? e Devlet tercih ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik tercih yerleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na 3 bin 269 okul öncesi, 7 bin 878 sınıf, 3 bin 604 rehberlik, 2 bin 604 ilkokul matematik ve 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarında öğretmen alınacak. İllere göre öğretmen atama kontenjanları ise tercih yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH YERLERİ VE BAŞVURU EKRANI

Öğretmen ataması tecih tarihleri 2 Mayıs itibarıyla başlıyor.

Tercih süreci 6 Mayıs tarihinde sona erecek.

Başvurular e-devlet öğretmen atama tercih ekranından yapılacak.

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ile ilgili Bakan özer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz."

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları 8 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

