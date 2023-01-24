Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor? Meclis'ten geçti: 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilecek!

Sözleşmeli personele kadro konusunda Memur-SEN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. İşte, 24 Ocak 2023 Salı günü ibariyle sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Sözleşmeli personele kadro henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 458 bin 615 personele kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı.

Sözleşmeli personele kadro yürürlük tarihi Resmi Gazete sayısı ile belli olacak.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

