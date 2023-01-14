Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Kadroya geçmek için şartlar neler? Tüm sorular yanıt buldu…

EYT ve sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili sona gelinirken AK Parti’den yeni açıklama geldi. Yüzbinlerce sözleşmeli personelin merak ettiği sorular da yanıt buldu. İşte ‘kimler kadroya geçebilecek?’ sorusunun cevabı ve tüm detaylar…

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği bir basın toplantısı ile teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Elitaş, teklifte AK Parti'nin yanı sıra MHP grup başkanvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de imzasının bulunduğunu söyledi. Düzenlemenin detayları şöyle:

BU TARİHTEN ÖNCE BAŞLAYANLAR DOĞRUDAN KADROYA GEÇECEK

Düzenlemeden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

BİR YIL ÇALIŞACAKLAR

Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

458 BİN 615 KİŞİ KADROYA GEÇECEK

Düzenlemeden yararlanarak memuriyet kadrosuna geçecek toplam personel sayısı 458 bin 615 kişi.

HANGİ GRUPLAR KADROYA GEÇECEK

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

4 YIL NAKİL YOK

Memuriyete geçen personel 4 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra nakil isteyebilecek. Bunun istisnası mahalli idarelerde çalışan personelinin başka bir mahalli idareye naklinin yapılması olacak.

Elitaş, EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtlarken de "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Muhalefet 20 kişiyle TBMM'yi tıkayabiliyor" diye konuştu.



