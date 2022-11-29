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Sözleşmeliye gelecek kadronun tüm detayları belli oldu! Bakanlıktan gelen sözleşmeli personele gelecek kadronun detayları

29.11.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele beklenen kadroya dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer vermişti. Son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeliye kadro alımına dair tüm detayları açıkladı. İşte Sözleşmeli personele gelecek kadronun tüm ayrıntıları

Sözleşmeliye gelecek kadronun tüm detayları belli oldu! Bakanlıktan gelen sözleşmeli personele gelecek kadronun detayları

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı. Bu gelişmeyle beraber ilgililerin yakından takip ettiği sözleşmeliye kadro konusunun detayları sorgulanmaya başladı. İşte Bakanlıktan gelen sözleşmeli personele gelecek kadronun detayları.

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Sözleşmeli kadro hakkında Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını belirtti.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE GELECEK KADRONUN TÜM DETAYLARI!

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda tüm detayları açıkladı.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme şu şekilde:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler

arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek Sözleşmeli Personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir.

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