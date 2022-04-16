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Sözleşmeliye kadro çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personele kadro var mı?

16.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda görev yapan 530 bin sözleşmeli memurun gözü kulağı 3600 ek gösterge düzenlemesinde. Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemede, kamuda çalışan sözleşmeli personelin haklarının da gündeme getirilmesi bekleniyor. Sözleşmelilerin en büyük beklentisi kadro oldu. Ücret, tayin, görevde yükselme, yıllık izin gibi konularda da haklarda iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor. Peki; sözleşmeliye kadro çıkacak mı? Sözleşmeli personele kadro var mı?

Sözleşmeliye kadro çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personele kadro var mı?

Sözleşmeli personele kadro var mı? 3600 ek gösterge ile sözleşmeliye kadro çıkacak mı? Kamuda görev yapan yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel; kadro, tayin, görevde yükselme, yıllık izin gibi haklarda iyileştirmeye gidilmesini bekliyor. En büyük beklenti ise kadro hakkı olarak öne çıkıyor. Peki; sözleşmeli personele kadro var mı? Sözleşmeliye kadro çıkacak mı?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak.

SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor.

Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura imza attırmak durumunda kalıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Yapılacak düzenleme ile bütün bu engeller ortadan kalkacak, yıllık izinleri de bir sonraki yıla devredebilecek.

Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.

KADRO VE EK GÖSTERGEDE SON RÖTUŞ

Çalışma Bakanı Bilgin, Toplu Sözleşme Kongresi'nde yaptığı açıklamada sözleşmeli personelin kadro hakkına sahip olması için çalıştıklarını, çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

Kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı düzenleyerek belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istediklerini belirten Bakan Bilgin, sosyal taraflarla ele alarak çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Bilgin, "Sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama bunu gönüllülük esasına bağlayacağız.

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