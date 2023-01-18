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Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde maaş artışı müjdesi! 10 bin TL’ye varan zam

18.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde süreç devam ediyor. 500 bin sözleşmeli personelin heyecanla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Düzenleme ile 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan personele kadro verilmesinin yolu açılıyor. Kadroya geçen sözleşmeli personel belirli şartları taşıması durumunda maaş zammı da alacak. İşte detaylar

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde maaş artışı müjdesi! 10 bin TL’ye varan zam

Sözleşmeli personele kadro verilmesinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Heyecanla beklenilen düzenlemede kadroya geçenlerin özlük haklarının iyileşmesinin yanı sıra vekil statüsünde çalışanların maaşlarında da değişiklik gerçekleşecek. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinden öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de faydalanacak.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, kamuda çalışan binlerce sözleşmenin merakla beklediği kadro düzenlemesi ile ilgili soruları yanıtladı. Kanal D Haber’e konuşan Zengin, “Vekil görevi yapanlar, aktif çalışanların 3’te 2’si oranında maaş alıyorlar. Vekillikten kadroya geçenler normal kadrolu olacakları için her birinin aldıkları maaş 3’te 1 oranında artacak.” dedi.
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10 BİN TL’YE VARAN ARTIŞ

Buna göre kadrolu olduklarında vekil imam ve müezzinlerin maaşı 3 bin 764 TL artacak. Kültür Bakanlığı'nın sözleşmeli sanatçılarının maaşında 10 bin 311 TL artış gerçekleşecek. Bu artışla sözleşmeliden kadroya geçen sanatçıların maaşları 22 bin 950 TL'ye yükselecek. Vekil ebe ve hemşirelerin maaşı ise en az 2 bin TL artacak.
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BAZI MAAŞLAR DÜŞEBİLİR

Zengin açıklamasında bazı mesleklerde maaşlarda düşüş olabileceğine dikkat çekti ve “Tavan ücret uygulaması nedeniyle daha yüksek alabilenler, kadroya geçtiklerinde o kadronun ücretini alacaklar. O nedenle gönüllü, yani geçmek isteyenler geçecek. Maaşı yükselenler zaten geçecektir. Düşüşü kabul etmeyenler ise isterlerse geçmeyeceklerdir.” açıklamasında bulundu.

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