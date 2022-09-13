Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor! Yüzbinlerin beklediği tarihi AK Partili isim açıkladı

Son dakika: Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli personel için kritik gün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen’in bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifi ortaya çıktı. Kritik görüşmede sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı yer değiştirme, görevde yükselme ve yemek yardımı gibi önemli konuların masada olacağı öğrenildi. Memur-Sen’in teklifinde kamuda sözleşmeli istihdamının tamamen kaldırılması da var.

SON DAKİKA: SÖZLEŞMELİLERE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personellere kadro konusunda Beyaz TV’de soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 1 Ekim tarihinde Meclis’in açılması ile birlikte sözleşmeli personellere kadro konusunun hemen meclise gönderileceğini ve ivedilikle bu konunun çözüme kavuşturulacağını söyledi. Akbaşoğlu açıklamasında kadro verilmesi ile birlikte sözleşmeli personeller konusunun çözüleceğini ve personellerin memnun olacağını söyledi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

YEMEK YARDIMI VERİLECEK

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek. Sendikanın planında, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep olduğu da ifade ediliyor.

İŞÇİLERE VE TAŞERONLARA KADRO GELECEK Mİ?

Öte yandan Muhammet Emin Akbaşoğlu sözleşmelilere kadro konusundan sonra işçi ve taşeronların da durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu şunları söyledi:

"Geçici işçiler var. Geçici işçilerle ilgili 9-10 ay çalışan işçilerimizi inşallah sürekli işçi haline getirecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Aynı zamanda 1 milyona yakın taşeronun kadroya geçirilmesi meselesi vardı. 90 bine yakın bu statüler dışında kaldığı için onların kapsama alanı içine alınma imkanı olmamıştı. Şimdi onlarla ilgili de bir çalışma söz konusu. Biz bütün kesimlerin problemlerini biz aştık."



