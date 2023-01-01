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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 1 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, şartları neler?

01.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan, 550 bin sözleşmeli personeli ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2023 çalışmalarına 3 Ocak Salı günü itibariyle başlayacak. Ele alınacak öncelikli gündem maddeleri arasında sözleşmeli personelin kadroya alınması da yer alıyor. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 1 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri Salı günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a sunulan yasa teklifinde detayların açıklanması bekleniyor. Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 550 bin sözleşmeli personel 3+1 formülü ile kadroya geçmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. "Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, kadro ne zaman çıkacak, şartları neler?" gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte, 1 Ocak 2023 Pazar günü itibarıyla sözleşmeli personele kadro ile ilgili son gelişmeler...

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metin tamamlandıktan sonra teklif haline getirilecek.

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları sonucunda kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli personelin kadroya alınması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro kimlere verilecek

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeliye kadro çalışması sonucunda 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler de dahil olamk üzere; sağlık çalışanları ve din görevlileri süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

KADROYA GEÇMEK İSTEMEYENLER NE OLACAK?

Sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler yani kadroya geçmeyi düşünmeyen kişilerin hakları görev bitene kadar korunacak.

Öte yandan 4 seneden az çalışan kişiler de bu süreyi doldurduklarında nakillerini gerçekleştirebilecekler.

'20 bin sözleşmeli personel alacağız'

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNDİ

Çalışmalarda sona gelindi. Şimdi gözler AK Parti’nin Meclis grubuna çevrildi.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personele kadro

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