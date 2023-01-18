Sözleşmeli personele kadro verilmesinde kritik tarihe dikkat! Bu tarihe kadar başvurmayan yandı

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde geri sayım başladı. Yüzbinlerce çalışanın heyecanla beklediği düzenlemenin detayları netlik kazandı. Kamuda görev yapan öğretmen, hemşire, ebe de dahil olmak üzere birçok sözleşmeli personel bu düzenlemenin ardından kadroya geçebilecek. Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden faydalanabilmesi için 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel olması gerekiyor.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.



Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.



28 KASIM 2022 TARİHİNE DİKKAT

Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden faydalanabilmesi için 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışma hayatına geçmiş olması gerekiyor.

KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Düzenleme ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek. Ayrıca sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.



BELEDİYELERDE KADROYA GEÇİŞ İÇİN 3 YIL ŞARTI

Yeni düzenleme ile beraber belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin ataması KPSS ile gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel, talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Burada da personelin 3 yıllık çalışma süresinin tamamlaması gerekiyor

Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapamayacak.

