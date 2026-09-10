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SPK 4 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK 4 şirketin sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 279 milyon liralık, Kordsa Teknik Tekstil AŞ'nin 3 milyar 501 milyon 331 bin 195 liralık, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin 1 milyar 497 milyon 600 bin liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 960 milyon 336 bin liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Şeker Faktoring AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ'nin 500 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 6 milyar liralık, Doğru Varlık Yönetim AŞ'nin 250 milyon liralık, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, ING Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 75 milyon liralık, MNG Faktoring AŞ'nin 340 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Kurul, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurularını onayladı.

Osmanlı Portföy BIST 30 Kaldıraçlı 2X Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ İkinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verildi, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

ANATOLIA Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesine de onay verildi.

Kurul, Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon, Deniz Portföy Ors Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Deniz Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi AŞ T-Fon Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmelerine izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

DK Portföy Yönetimi AŞ'nin 100 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 300 milyon liraya artırılmasına izin verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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