SPK'dan Kalekim'e halka arz onayı

SPK tarafından Kale Şirketler grubu halka arz talebi onaylandı. Yatırımcışar tarafından yakından takip edilen sermaye piyasasında Kalekim'e yatırım yapmak isteyenlerden 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplanacak. İşte, detaylar...

SPK'DAN KALEKİM'E HALKA ARZ ONAYI

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

Bireysel yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.



