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SPK'dan Kalekim'e halka arz onayı

30.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in Sermaye Piyasası Kurulu halka arz başvurusu onaylandı. SPK tarafından halka arz onayı alan Kelekim'in başvuru toplama tarihi 6-7 Mayıs olarak belirlendi. İşte, ayrıntılar...

SPK'dan Kalekim'e halka arz onayı

SPK tarafından Kale Şirketler grubu halka arz talebi onaylandı. Yatırımcışar tarafından yakından takip edilen sermaye piyasasında Kalekim'e yatırım yapmak isteyenlerden 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplanacak. İşte, detaylar...

SPK'DAN KALEKİM'E HALKA ARZ ONAYI

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

Bireysel yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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