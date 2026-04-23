SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), denetimler kapsamında bazı şirketlerde aykırılık tespit etti. SPK, toplamda 85,2 milyon TL para cezası uyguladı.

SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası!
Rümeysa Ezgi Sivritepe
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gerçekleştirdiği denetimler kapsamında Sanica Isı Sanayi AŞ ile İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında mevzuata aykırılık tespit etti. SPK, şirketler ve bazı yöneticilere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 1

AYKIRI İŞLEM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

SPK’nın yaptığı incelemeler sonucunda iki şirketin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Tespit edilen ihlallerin ardından hem şirketlere hem de bazı üst düzey yöneticilere farklı başlıklar altında idari yaptırımlar uygulandı.
SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 2

YÖNETİCİLERE PARA CEZASI!

Yapılan değerlendirmede, Sanica Isı’nın halka arzdan elde ettiği gelirleri, izahname ve eklerinde kamuya açıklanan fon kullanım planına uygun şekilde değerlendirmediği ortaya konuldu. Bu nedenle şirkete 1 milyon 944 bin 578 lira idari para cezası kesildi.

Aynı ihlal kapsamında şirket yöneticileri Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu da ayrı ayrı aynı tutarda cezaya çarptırıldı.

SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 3

EK CEZA DA UYGULANDI

Ayrıca, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı beyanlara yer verilmesi nedeniyle şirkete ek olarak 5 milyon 833 bin 734 lira daha ceza uygulandı.

Bu kapsamda Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu’nun yanı sıra Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu da aynı miktarda idari para cezası aldı.
SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 4

SPK, söz konusu yaptırımlara ilişkin sorumluluğun yönetim kurulu üyelerine yansıtılıp yansıtılmayacağının, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ele alınması gerektiğini de bildirdi.

GENEL KURUL UYARISI

Kurul, cezalara konu olan işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri için rücu sürecinin gündeme gelebileceğini belirterek, nihai kararın şirket genel kurulunda verilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 5

PAY SATIŞI İHLALİ VE YÜKSEK CEZALAR

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yönelik incelemede ise pay satış bilgi formu hazırlanması ve SPK onayı alınması sürecinin aşılmaya çalışıldığı, bu yolla payların borsada satışa konu edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen’e ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş idari para cezası verildi.
SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 6

Sürece iştirak ettiği belirlenen Yusuf Ege hakkında ise daha yüksek bir yaptırım uygulanarak 26 milyon 634 bin 894 lira 21 kuruş idari para cezası kesildi.

Böylece SPK, toplamda 85,2 milyon para cezası kesmiş oldu.

SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 7

SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası! 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Beklenti arttı, hazırlıklar başladı: Yurt dışında da alıcısı çokBeklenti arttı, hazırlıklar başladı: Yurt dışında da alıcısı çok

En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

