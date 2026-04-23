SPK’dan o şirket ve yöneticilere milyonlarca TL para cezası!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gerçekleştirdiği denetimler kapsamında Sanica Isı Sanayi AŞ ile İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında mevzuata aykırılık tespit etti. SPK, şirketler ve bazı yöneticilere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AYKIRI İŞLEM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

SPK’nın yaptığı incelemeler sonucunda iki şirketin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Tespit edilen ihlallerin ardından hem şirketlere hem de bazı üst düzey yöneticilere farklı başlıklar altında idari yaptırımlar uygulandı.



YÖNETİCİLERE PARA CEZASI!

Yapılan değerlendirmede, Sanica Isı’nın halka arzdan elde ettiği gelirleri, izahname ve eklerinde kamuya açıklanan fon kullanım planına uygun şekilde değerlendirmediği ortaya konuldu. Bu nedenle şirkete 1 milyon 944 bin 578 lira idari para cezası kesildi.

Aynı ihlal kapsamında şirket yöneticileri Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu da ayrı ayrı aynı tutarda cezaya çarptırıldı.

EK CEZA DA UYGULANDI

Ayrıca, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı beyanlara yer verilmesi nedeniyle şirkete ek olarak 5 milyon 833 bin 734 lira daha ceza uygulandı.

Bu kapsamda Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu’nun yanı sıra Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu da aynı miktarda idari para cezası aldı.



SPK, söz konusu yaptırımlara ilişkin sorumluluğun yönetim kurulu üyelerine yansıtılıp yansıtılmayacağının, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ele alınması gerektiğini de bildirdi.

GENEL KURUL UYARISI

Kurul, cezalara konu olan işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri için rücu sürecinin gündeme gelebileceğini belirterek, nihai kararın şirket genel kurulunda verilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.



PAY SATIŞI İHLALİ VE YÜKSEK CEZALAR

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yönelik incelemede ise pay satış bilgi formu hazırlanması ve SPK onayı alınması sürecinin aşılmaya çalışıldığı, bu yolla payların borsada satışa konu edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen’e ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş idari para cezası verildi.



Sürece iştirak ettiği belirlenen Yusuf Ege hakkında ise daha yüksek bir yaptırım uygulanarak 26 milyon 634 bin 894 lira 21 kuruş idari para cezası kesildi.

Böylece SPK, toplamda 85,2 milyon para cezası kesmiş oldu.