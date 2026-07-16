SPK'dan YTM düzenlemesi! Yatırımcılar için yeni dönem

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, YTM'nin mal varlığına ilişkin koruma mekanizmaları güçlendirilirken yatırımcı haklarını ilgilendiren birçok yeni uygulama da hayata geçirildi.

Düzenlemeyle birlikte YTM'nin mal varlığının amacı dışında kullanılmasının önüne geçildi. Ayrıca bu varlıkların teminat gösterilmesi, kamu alacakları dahil haczedilmesi, rehnedilmesi, iflas masasına dahil edilmesi ve haklarında ihtiyati tedbir uygulanması da yasaklandı.

YTM VARLIKLARINA YENİ GÜVENCE

Yeni yönetmelik kapsamında YTM'nin mal varlığına yönelik koruma hükümleri genişletildi. Buna göre, merkezin varlıkları hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamayacak, teminat olarak gösterilemeyecek, kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecek. Ayrıca YTM varlıkları hakkında ihtiyati tedbir kararı da uygulanamayacak.

Bunun yanında YTM'ye emaneten devredilen tüm emanet ve alacaklarla ilgili idari ve adli taleplerin Takasbank tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Takasbank, yürüttüğü işlemler hakkında her ay YTM'ye bilgi verecek.

BAŞVURULARDA E-DEVLET DÖNEMİ

Yönetmelikle birlikte zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesine ilişkin başvuru süreci de yeniden düzenlendi. Buna göre başvuruların esas olarak e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması benimsendi.

Elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile YTM'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.

YATIRIM KURULUŞLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Düzenleme kapsamında yatırım kuruluşlarının zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin listeleri her yıl şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a göndermesine yönelik yükümlülük yeniden düzenlendi.

Faaliyetleri sürekli durdurulan ancak hesapları henüz devredilmeyen yatırım kuruluşlarında ise zamanaşımı süresinin belirlenmesinde faaliyet durdurma veya tasfiye kararlarından en eski tarih esas alınacak. Ayrıca yönetmeliğin 28. maddesindeki geçiş hükümleri de güncellenerek, yeni usul ve esaslar yürürlüğe girene kadar mevcut uygulamaların devam edeceği hükme bağlandı.

DÜZENLEME YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yatırımcı Tazmin Merkezi, aracı kurumlar ve bankalar gibi yatırım kuruluşlarının müşterilerine karşı nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde yatırımcıların zararlarını belirli limitler dahilinde karşılayan ve bu kuruluşların tasfiye süreçlerini yürüten kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Yapılan değişiklik, yatırımcıların hisse senedi, fon, bono veya tahvil gibi varlıklarına doğrudan yeni bir işlem getirmiyor. Düzenleme, yatırım kuruluşlarının mali açıdan zor duruma düşmesi veya iflas etmesi halinde uygulanacak kuralları kapsıyor. Buna göre, bir aracı kurumun iflas etmesi durumunda alacaklılar YTM üzerinden bireysel yatırımcılara ait hisse, fon, bono ve tahvil gibi varlıklara haciz veya ihtiyati tedbir koyduramayacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır