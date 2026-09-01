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SPK'den borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşımdaki pay oranına göre, bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının belirli oranların üzerinde borsa dışında satılmasına ilişkin ilke kararı aldı.

SPK'den borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

SPK'nin Kurul Karar Organı'nın İlke Kararı'na ilişkin duyurusuna göre, Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerce, herhangi bir 12 aylık dönemde, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 4'ünden fazlası özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil Borsa dışında satılamayacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI DİKKATE ALINACAK

Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 15'inci maddesindeki şartlar uygulanmaksızın devir öncesi pay satış bilgi formu düzenlenecek ve bu form Kurulun onayına sunulacak.

SPK den borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme 1

Bu kapsamdaki ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu Kurulca onaylanmadan hiçbir surette borsada işlem gören niteliğe dönüşemeyecek.

Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemez veya virman yapılamayacak.

Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarında olacak.

Duyuruya göre, 29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

BIST 30 Endeksi'ne dahil ortaklıklar ile yönetim hakimiyetine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar yukarıdaki hükümlere tabi olmayacak, söz konusu sınırlamalar ve şartlar bu ortaklıklar için uygulanamayacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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