SPK’den İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeline eğitim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu, finansal okuryazarlık eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 24 Kasım 2024'te imzalanan protokol çerçevesinde eğitim, seminer ve toplantılar devam ediyor.

Jandarma Finansal Okuryazarlık Eğitimi’nde yeni durak İstanbul oldu.

Eğitimde finansal okuryazarlığın bileşenleri olan finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranışın ne ifade ettiği detaylı örneklerle anlatıldı. İstek ve ihtiyaç ayrımının bütçe yönetimindeki öneminin vurgulandığı eğitimde bütçe oluşturmanın faydaları aktarıldı.

Finansal planlamanın orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmadaki yol haritası rolünün vurgulandığı eğitimde, kredi kartının bilinçli kullanılması durumunda finansal esneklik sağlayacağı, kontrolsüz kullanımının ise finansal sorunlara yol açabileceği anlatıldı.

Yatırımda risk, vade ve çeşitlendirmenin öneminin aktarıldığı eğitimde bireysel emeklilik sistemi ile sermaye piyasası araçları konusunda detaylı bilgi verildi.

Gayrimenkul sertifikasının yatırımcılara yeni alternatif olarak sunulduğu anlatılan eğitimde sertifikanın ulaşılabilir, şeffaf, likit, güvenceli ve enflasyondan koruma gibi özellikleri de vurgulandı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca, SPK ile koordineli yürütülen eğitimler kapsamında birliklerinden oldukça değerli dönüşler aldıklarını ifade etti.

Jandarma personelinde ortaya çıkan pozitif farkındalığın kendilerini motive ettiğini belirten Kızılca, bugüne kadar pek çok eğitim verildiğini, en son Antalya İl Jandarma Komutanlığında yüz yüze eğitim semineri yapıldığını anlattı.

Tuğgeneral Ümit Kızılca, kolay para kazanma arzuyla kısa sürede gelirini artırma isteğinin bireyleri yanlış kararlar almaya yönlendirebildiğini kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır