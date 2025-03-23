FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SPK duyurdu: "25 Nisan günü seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemi yasaklandı"

SPK duyurdu: "25 Nisan günü seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemi yasaklandı"

23.03.2025 23:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı. 24 Mart 2025'ten 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

SPK duyurdu: "25 Nisan günü seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemi yasaklandı"

Kuruldan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

spk2

AÇIĞA SATIŞ 25 NİSAN SEANS SONUNA KADAR YASAKLANDI

SPK, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomik programımızı, kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomik programımızı, kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz"
Anahtar Kelimeler:
SPK Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin ön seçiminde ne kadar oy kullanıldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel rakamı açıkladı

CHP'nin ön seçiminde ne kadar oy kullanıldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel rakamı açıkladı

Kocabıyık'ın paylaşımına yanıt! MHP'li İzzet Ulvi Yönter: "Biz de seni not ettik"

Kocabıyık'ın paylaşımına yanıt! MHP'li İzzet Ulvi Yönter: "Biz de seni not ettik"

SPK'dan Borsa İstanbul kararı! Yeni tedbirler açıklandı

SPK'dan Borsa İstanbul kararı! Yeni tedbirler açıklandı

'Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım' Öğretip işi ona bırakacak

'Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım' Öğretip işi ona bırakacak

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı!

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.