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Spor kulüpleri için flaş karar! Defter tutma zorunluluğu getirildi

07.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor kulüpleri için Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında önemli bir karara yer verildi. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde defter tutacaklar. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Spor kulüpleri için flaş karar! Defter tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Spor kulüpleri, vergi usul kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutacaklar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor AŞ bulunduran veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunlu olacak.

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10 YIL BOYUNCA SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Bu kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette, hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.


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