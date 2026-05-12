Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 701 bin 333 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 280 bin 559 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 221 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 82 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 359 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 563 bin 690 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 492 bin 28 metreküp olarak kayıtlara geçti.

