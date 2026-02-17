FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Şubat 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 561 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 834 bin 368 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 737 bin 983 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 561 lira 56 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 337 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 289 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 833 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 617 bin 920 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 180 milyon 652 bin 839 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kuyruklar göreceğiz kuyumcularda' İslam Memiş'ten altın için 'daha var' yorumu'Kuyruklar göreceğiz kuyumcularda' İslam Memiş'ten altın için 'daha var' yorumu
Borsa İstanbul'da 3 hissenin fiili dolaşım oranı değişiyor!Borsa İstanbul'da 3 hissenin fiili dolaşım oranı değişiyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.