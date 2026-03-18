Spot piyasada doğal gaz fiyatları (18 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 110 bin 674 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 927 bin 841 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 603 lira 62 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 423 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 333 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 873 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 454 bin 578 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 221 milyon 387 bin 306 metreküp olarak kayıtlara geçti.

