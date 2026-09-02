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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (2 Eylül 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (2 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 855 bin 547 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 832 bin 316 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 339 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 136 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 409 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 220 bin 702 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 130 bin 431 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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