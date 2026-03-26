Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Mart 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 263 bin 436 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 138 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 8 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 438 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 15 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 585 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 389 bin 33 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 213 milyon 242 bin 605 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Mart 2026)

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

