Spot piyasada doğal gaz fiyatları (31 Aralık 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 312 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (31 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 544 bin 993 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 32 milyon 272 bin 118 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 312 lira 29 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 2 milyon 120 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 27 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 596 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 290 milyon 330 bin 764 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 290 milyon 293 bin 582 metreküp olarak kayıtlara geçti.

