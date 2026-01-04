Spot piyasada doğal gaz fiyatları (4 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 561 bin 861 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 77 bin 475 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 329 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 109 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 45 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 612 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 282 milyon 451 bin 880 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 282 milyon 599 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır