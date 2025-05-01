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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 772 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 10 bin 52 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 863 bin 950 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 772 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 749 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 411 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 134 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 555 bin 436 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 304 bin 388 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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doğal gaz fiyat
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