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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 620 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 769 bin 54 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 607 bin 109 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 620 lira 8 kuruş, gaz ticaret miktarı da 736 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 301 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 939 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 624 bin 791 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 592 bin 539 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
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