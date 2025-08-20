FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 408 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 793 bin 798 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 846 bin 427 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 408 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı da 541 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 129 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 688 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 26 bin 584 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 47 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı

'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.