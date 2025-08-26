Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 49 bin 756 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 879 bin 599 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira, gaz ticaret miktarı da 353 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 31 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 424 bin 588 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 151 milyon 299 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır