Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 14,9 artarak 1 milyar 911 milyon 639 bin 622 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 02.00 ve 04.00'te 2 bin 125 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 926 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 977 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak kayıtlara geçti.