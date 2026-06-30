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Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 370 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 artarak 2 milyar 189 milyon 383 bin 169 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 370 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 287 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 350 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 307 lira 31 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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