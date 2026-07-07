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Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Temmuz 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük 998 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 810 milyon 356 bin 722 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük saat 12.00'de 998 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 852 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 908 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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