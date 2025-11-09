FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Kasım 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,7 artarak 1 milyar 695 milyon 928 bin 359 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1339 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 986 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 9 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

elektrik fiyat
