Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,7 artarak 1 milyar 695 milyon 928 bin 359 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1339 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 986 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 9 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır