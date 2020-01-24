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Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 98 kuruş, en düşük 274 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 azalarak 143 milyon 218 bin 159 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 336 lira 98 kuruş, en düşük saat 03.00'te 274 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 43 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik, enerji, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Spot piyasada elektrik fiyatları,

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