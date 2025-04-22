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Spot piyasada elektrik fiyatları

22.04.2025 15:27
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 556 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 421 milyon 428 bin 351 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00 ve 15.00'te 556 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 347 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 343 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat
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