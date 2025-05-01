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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 60 artarak 1 milyar 525 milyon 361 bin 710 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük saat 15.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 682 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 748 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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elektrik fiyat
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