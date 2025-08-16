FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,88 azalarak 1 milyar 700 milyon 391 bin 799 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 04.00-06.00 ve18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 669 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 672 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile Yılı kapsamında belediyelerden genç çiftlere destekAile Yılı kapsamında belediyelerden genç çiftlere destek
Trakya temmuzda 209 milyon dolarlık ihracata imza attıTrakya temmuzda 209 milyon dolarlık ihracata imza attı

Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.