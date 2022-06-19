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SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

19.06.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 5 aylık enflasyon rakamlarıyla yeni hesaplamalar yapıldı. Peki SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu? Net bilgi, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. İşte ayrıntılar...

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Merakla beklenen enflasyon rakamları, Merkez Bankası Beklenti Anketi ile duyuruldu. Bu ankete göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 artış gösterdi. Emeklilerin ve memurların gözleri yeni zam oranlarına çevrildi. Peki SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere ocak ve mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleştirildi.

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Bununla birlikte gözler, haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Enflasyon rakamları her ay, TÜİK tarafından vatandaşlara duyuruluyor.

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

5 aylık enflasyon bilgileri baz alındığında göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı.

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 olarak gerçekleştirildi.

SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu?


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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