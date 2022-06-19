Merakla beklenen enflasyon rakamları, Merkez Bankası Beklenti Anketi ile duyuruldu. Bu ankete göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 artış gösterdi. Emeklilerin ve memurların gözleri yeni zam oranlarına çevrildi. Peki SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-kur emekli maaşı zammı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere ocak ve mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleştirildi.

Bununla birlikte gözler, haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Enflasyon rakamları her ay, TÜİK tarafından vatandaşlara duyuruluyor.

5 aylık enflasyon bilgileri baz alındığında göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 olarak gerçekleştirildi.



