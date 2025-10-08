SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları

Emekli ve memur zammında yeni rakamlar geldi. Emekli memur maaşlarıyla ilgili olarak Eylül ayı enflasyonu aylık olarak 3'ün üzerinde geldi. Peki, emekli memur maaşı ne olacak ve enflasyon zam için nasıl yansıyacak? Uzmanlar ne bekliyor? 3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla beraber geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Buna göre; emekli zammı ve memur maaş zammı netleşecek. Gözler şimdiden tahminlere ve olası senaryolara çevrildi. İşte uzmanların değerlendirmeleri...

Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı netleşti. A Haber'de yer alan habere göre; Mali Müşavir Mustafa Genç "TÜİK Eylül sonu itibarıyla enflasyon oranlarını açıkladı. Aylık ve yıl sonu itibarıyla enflasyon belli olmuş oldu" dedi.

TÜK verilerine göre son 3 aylık enflasyon oranı belirlendi. Gözler de maaş hesabına çevrildi. Buna göre emekli memur için zam nasıl olacak? Maaşları ne kadar etkileyecek? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eylül enflasyonunun yüzde 3,23 olarak gerçekleşmesiyle emeklilere yapılacak yüzde 7,51'lik artış kesinleşti. Yıl sonuna ilişkin dört farklı senaryoya göre ise Ocak ayında yüzde 10,14 ila yüzde 13,08 arasında zam yapılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Genç "Bu sözleşmeye göre memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 11 demiştik. İkinci yarısı için yüzde 7 zam alacaklar. Enflasyon farkı belirlenen oranların üzerinde gerçekleşirse çıkan farka da memur maaşlarına yansıtılacak" şeklinde konuştu.

Mali müşavir Mustafa Genç yıl sonu yüzde 30 enflasyon tahminine göre memur ve emekli maaşlarını da hesapladı. Genç "Bu çıkan fark yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 17,79'a çıkacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 58 bin 392 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı 26 bin 764 TL'ye yükselecek. Bunlarla ilgili net sonuçlar 10., 11., 12. ayın enflasyon verileri açıklandıktan sonra kesinleşerek hesaplamalar tekrar netleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.