FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli zammı ve memur zammı için rakamlar da netleşmeye başlıyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarıyla beraber muhtemel maaş zamlarını hesaplıyor. Peki, memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Uzman isim değerlendirmelerini aktardı.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları
Hande Dağ

Emekli ve memur zammında yeni rakamlar geldi. Emekli memur maaşlarıyla ilgili olarak Eylül ayı enflasyonu aylık olarak 3'ün üzerinde geldi. Peki, emekli memur maaşı ne olacak ve enflasyon zam için nasıl yansıyacak? Uzmanlar ne bekliyor? 3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla beraber geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Buna göre; emekli zammı ve memur maaş zammı netleşecek. Gözler şimdiden tahminlere ve olası senaryolara çevrildi. İşte uzmanların değerlendirmeleri...

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 1

Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı netleşti. A Haber'de yer alan habere göre; Mali Müşavir Mustafa Genç "TÜİK Eylül sonu itibarıyla enflasyon oranlarını açıkladı. Aylık ve yıl sonu itibarıyla enflasyon belli olmuş oldu" dedi.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 2

TÜK verilerine göre son 3 aylık enflasyon oranı belirlendi. Gözler de maaş hesabına çevrildi. Buna göre emekli memur için zam nasıl olacak? Maaşları ne kadar etkileyecek? İşte detaylar...

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 3

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eylül enflasyonunun yüzde 3,23 olarak gerçekleşmesiyle emeklilere yapılacak yüzde 7,51'lik artış kesinleşti. Yıl sonuna ilişkin dört farklı senaryoya göre ise Ocak ayında yüzde 10,14 ila yüzde 13,08 arasında zam yapılması bekleniyor.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 4

MEMUR ZAMMI VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Genç "Bu sözleşmeye göre memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 11 demiştik. İkinci yarısı için yüzde 7 zam alacaklar. Enflasyon farkı belirlenen oranların üzerinde gerçekleşirse çıkan farka da memur maaşlarına yansıtılacak" şeklinde konuştu.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 5

Mali müşavir Mustafa Genç yıl sonu yüzde 30 enflasyon tahminine göre memur ve emekli maaşlarını da hesapladı. Genç "Bu çıkan fark yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 17,79'a çıkacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 58 bin 392 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı 26 bin 764 TL'ye yükselecek. Bunlarla ilgili net sonuçlar 10., 11., 12. ayın enflasyon verileri açıklandıktan sonra kesinleşerek hesaplamalar tekrar netleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar! Emekli maaşı ve memur maaşı değişiyor... İşte 2026 maaşları 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'
Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında?Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında?

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı memur maaşı memur zammı emekli maaş zammı emekli zam emekli zammı memur emeklisi memur maaş zammı memur maaş zam farkı emekli zam farkı Memur emeklisi zam farkı memur emeklisi zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.