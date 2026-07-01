SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi: Milyonların maaş zammında net rakam

Milyonlarca emekli 3 Temmuz'a kilitlendi. Enflasyon farkı için son veri olan Haziran ayı enflasyonu Cuma günü açıklanacak. Tahminler de şekilleniyor. Peki, emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

TV100 yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"5 aylık gerçekleşen enflasyon verimize göre SSK Bağ-Kur emeklilerimizin artışı şu anda 16,61 olarak kesinleşti. Yani cepteki rakam 16,61. Bunun üzerine Temmuz ayının 3'ünde açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Burada emekli sandığı emeklilerimiz yani memur emeklilerimizde de 12,41'lik bir artış oranı kesinleşmiş durumda. Orada da yaklaşık olarak 14'e yakın bir rakam verilecek gibi gözüküyor. Yani kısaca söylemek gerekirse yaklaşık %18'e yakın bir rakam SSK Bağ-Kur emeklilerinde, %14'e yakın bir rakam da emekli sandığı emeklilerimizde bir artış gerçekleşecek.

Bu dönemde ben yine en düşük emekli maaşı uygulamasının devam edeceğini söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklamalarıyla birlikte en düşük emekli maaşında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bunun haricinde bir refah payı veyahut da artı olarak bir artış, bir ek ödeme gibi bir şeyin de olacağını açıkçası çok öngörmüyorum bu dönem itibarıyla. Yani 2026 yılında herhangi enflasyon üzerinde bir artış şu anda olacak gibi gözükmüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

23 bin 500 - 24 binler seviyesinde en düşük emekli maaşını bekliyoruz. En düşük emekli maaşı bugün itibarıyla toplam SGK'nın ödediği 17,5 milyona yakın maaş var, bunun yaklaşık 4 milyonu dul ve yetim ve 12,5 milyon civarında da kendinden emekli olan vatandaşımız var, bu 12,5 milyon vatandaşımız için de 4 milyon en düşük emekli maaşı alan var. Yani aslında bu en düşük emekli maaşı ilk uygulanmaya başladığı sene 700 binle başladı. Şu anda 4 milyona kadar yanaştı. Tabii bu iyi bir şey değil aslında. İnsanların hepsinin en düşük emekli maaşına doğru yaklaşması ekonomik durumları açısından çok iyi bir şey değil. Ama şu anki durum bu. 4 milyona yakın en düşük emekli maaşımız var ve bunlar yaklaşık 23 bin 500 - 24 bin seviyelerine gelecek. Şu anki durum bu şekilde.

Şu anki SSK Bağ-Kur emeklilerimizdeki maaş artışı tekrar altını çiziyorum %18 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor.