SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, kamu çalışanı… Emekli ve memurlar bu haberi bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu! İşte merak edilen o tablo…

Memur ve emekli maaşı Temmuz 2022 için yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyon farkından doğan maaş zamları memur ve memur emeklisi için yüzde 41,85, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri emekli içinse yüzde 42,35 oldu. Böylece 6 bin 500 TL seviyelerinde olan en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak. Bununla birlikte yüzde 41,85'lik enflasyon oranı artışının ardından 4 bin 289 TL olan en düşük emekli maaşı ise 6 bin lira dolaylarına yükselmiş olacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

27 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek” dedi.

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak. Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

BAĞ-KUR emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.



